«Барселона» обыграла «Реал», «Арсенал» вышел в финал Кубка, Канте – игрок года в Англии и другие новости

1. «Барселона» обыграла «Реал» в гостях – 2:3. Победный гол Лионеля Месси стал его 500-м мячом за каталонский клуб.

2. «Арсенал» победил в дополнительное время «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии.

3. Нголо Канте назван игроком года в Англии. Деле Алли – лучший молодой игрок года второй раз подряд.

4. Опубликовано видео, где ростовский ОМОН избивает болельщиков «Спартака».

5. Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, сообщает Sportsnet.

6. Класико «Реалу» явно не удалось: Серхио Рамос заработал красную карточку, а Гарет Бэйл получил очередную травму.

7. Юниорская сборная России по хоккею заняла третье место на чемпионате мира.

8. «МЮ» обыграл в премьер-лиге «Бернли», а «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас».

9. Рафаэль Надаль выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и стал первым десятикратным чемпионом одного турнира

10. Судейский скандал в ФНЛ: в ворота претендующего на премьер-лигу «Факела» назначили 3 пенальти за 15 минут.

11. Женская сборная России по теннису проиграла Бельгии в Кубке Федерации.

12. «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в важнейшем матче дня в премьер-лиге.

13. В плей-офф НБА «Кливленд» вынес «Индиану», «Бостон» сравнял счет в серии с «Чикаго». Другие результаты – здесь.

14. «Оттава» и «Вашингтон» последними вышли во 2-й раунд Кубка Стэнли.

Цитата. «Будем добиваться пожизненного отстранения Еськова от судейства». Президент «Урала» Григорий Иванов делится планами