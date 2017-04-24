«Барселона» обыграла «Реал», «Арсенал» вышел в финал Кубка, Канте – игрок года в Англии и другие новости
1. «Барселона» обыграла «Реал» в гостях – 2:3. Победный гол Лионеля Месси стал его 500-м мячом за каталонский клуб.
2. «Арсенал» победил в дополнительное время «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии.
3. Нголо Канте назван игроком года в Англии. Деле Алли – лучший молодой игрок года второй раз подряд.
4. Опубликовано видео, где ростовский ОМОН избивает болельщиков «Спартака».
5. Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, сообщает Sportsnet.
6. Класико «Реалу» явно не удалось: Серхио Рамос заработал красную карточку, а Гарет Бэйл получил очередную травму.
7. Юниорская сборная России по хоккею заняла третье место на чемпионате мира.
8. «МЮ» обыграл в премьер-лиге «Бернли», а «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас».
9. Рафаэль Надаль выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и стал первым десятикратным чемпионом одного турнира
10. Судейский скандал в ФНЛ: в ворота претендующего на премьер-лигу «Факела» назначили 3 пенальти за 15 минут.
11. Женская сборная России по теннису проиграла Бельгии в Кубке Федерации.
12. «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в важнейшем матче дня в премьер-лиге.
13. В плей-офф НБА «Кливленд» вынес «Индиану», «Бостон» сравнял счет в серии с «Чикаго». Другие результаты – здесь.
14. «Оттава» и «Вашингтон» последними вышли во 2-й раунд Кубка Стэнли.
Цитата. «Будем добиваться пожизненного отстранения Еськова от судейства». Президент «Урала» Григорий Иванов делится планами
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