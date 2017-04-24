Василий Уткин: «Друзья мои, Юран и Карпин, какой же ерундой вы занимаетесь! Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ»
Комментатор Василий Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером».
Ранее Уткин заявил, что будет содержать команду «Эгриси», которая играет в ЛФЛ.
«Сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца! Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет, без роду и племени. Какое замечательное шоу! Собирайтесь все смотреть, Сергей Юран тренирует плохих футболистов!
А мы представляем настоящий футбол. Московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы одна из совсем неплохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас», – сказал Уткин.
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