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    Василий Уткин: «Друзья мои, Юран и Карпин, какой же ерундой вы занимаетесь! Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ»

    Теги Василий Уткин телевидение видео Сергей Юран Валерий Карпин любительский футбол Матч ТВ

    Комментатор Василий Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером».

    Ранее Уткин заявил, что будет содержать команду «Эгриси», которая играет в ЛФЛ.

    «Сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца! Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет, без роду и племени. Какое замечательное шоу! Собирайтесь все смотреть, Сергей Юран тренирует плохих футболистов!

    А мы представляем настоящий футбол. Московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы одна из совсем неплохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас», – сказал Уткин.

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