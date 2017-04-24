Комментатор Василий Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером».

Ранее Уткин заявил, что будет содержать команду «Эгриси», которая играет в ЛФЛ.

«Сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и , которых знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца! Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет, без роду и племени. Какое замечательное шоу! Собирайтесь все смотреть, Сергей Юран тренирует плохих футболистов!

А мы представляем настоящий футбол. Московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы одна из совсем неплохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас», – сказал Уткин.