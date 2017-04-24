Карасев будет судить матч ЦСКА – «Локомотив» вместо Еськова

В назначениях арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура премьер-лиги по футболу произошли изменения.

Бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена на матч ЦСКА – «Локомотив». Встречу с «Тереком» будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов. На матче «Оренбург» – «Зенит» произошла замена ассистента главного арбитра, Алексей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.

Ранее планировалось, что матч ЦСКА – «Локомотив» обслужит бригада . Этот рефери в субботу оказался в центре скандала. В матче «Зенит» – «Урал» (2:0) он удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

25 апреля (вторник)

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

26 апреля (среда)

«Рубин» – «Терек»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).

27 апреля (четверг)

«Анжи» – «Томь»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Амкар» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

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