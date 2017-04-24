НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Милуоки», «Атланта» примет «Вашингтон» и другие матчи
Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» и «Милуоки» сразятся в определяющей пятой встрече. «Атланта» в домашней игре попробует сравнять счет в серии с «Вашингтоном».
«Голден Стэйт» на выезде сыграет с «Портлендом» и в случае победы выйдет в следующий раунд.
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 25 апреля, 03.00, «Philips Arena»
«Вашингтон» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 25 апреля, 05.30, «Moda Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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