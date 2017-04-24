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    НБА. Плей-офф. «Торонто» – «Милуоки», «Атланта» примет «Вашингтон» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Голден Стэйт Милуоки Портленд Торонто НБА Вашингтон НБА плей-офф

    Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» и «Милуоки» сразятся в определяющей пятой встрече. «Атланта» в домашней игре попробует сравнять счет в серии с «Вашингтоном».

    «Голден Стэйт» на выезде сыграет с «Портлендом» и в случае победы выйдет в следующий раунд.

    Плей-офф

    Первый раунд

    Торонто – Милуоки
    Дата проведения
    25 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 2-2

    Атланта – Вашингтон
    Дата проведения
    25 апреля, 03.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча

    «Вашингтон» ведет в серии – 2-1

    Портленд – Голден Стэйт
    Дата проведения
    25 апреля, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    «Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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