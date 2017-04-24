Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» и «Милуоки» сразятся в определяющей пятой встрече. «Атланта» в домашней игре попробует сравнять счет в серии с «Вашингтоном».

«Голден Стэйт» на выезде сыграет с «Портлендом» и в случае победы выйдет в следующий раунд.

Плей-офф

Первый раунд

Счет в серии – 2-2

«Вашингтон» ведет в серии – 2-1

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА