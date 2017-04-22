Жеребьевка ЛЧ и ЛЕ, Овечкина чуть не сломали и другие важные новости дня
1. ЦСКА выиграл у «Уфы», армейцы не проигрывают уже 7 матчей подряд.
2. Александра Овечкина жестко бросили через бедро, он похромал в раздевалку, а потом вышел на второй период.
3. Прошла жеребьевка Лиги чемпионов: «Реал» сыграет с «Атлетико», «Монако» – с «Ювентусом». В Лиге Европы «МЮ» досталась «Сельта».
4. В примере могут ввести видеоповторы. Хотите смотреть класико без судейского сумбура?
5. В Кубке Стэнли «Вашингтон» вышел вперед в серии с «Торонто» (3-2).
6. В плей-офф НБА «Оклахома» одержала первую победу в серии с «Хьюстоном» (1-2). Другие результаты – здесь.
7. Агнешка Радванска считает, что Марии Шараповой не нужно давать wild card на «Ролан Гаррос». Агент Марии уже дал жесткий ответ.
8. Россия – пока на 3-м месте на командном ЧМ по фигурному катанию. Впереди – выступления пар и девушек.
9. Олимпийская сборная России проиграла швейцарцам на хоккейном Еврочеллендже (1:2).
10. Михаил Прохоров выставил на продажу 49% акций «Бруклина». Хотите стать совладельцем клуба НБА?
11. За взрыв в Дортмунде задержали гражданина РФ. Он хотел заработать на акциях.
Цитата дня: «Со «Спартаком» было два неназначенных пенальти, это нервирует игроков». Мирча Луческу волнуется о своих игроках.
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