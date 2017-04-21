«МЮ» в полуфинале Лиги Европы, у Златана травма колена, Орлов против Слуцкого в «Зените» и другие новости

1. «МЮ» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы. Ибрагимович получил в этой игре серьезную травму.

2. «Зенит» провел первую тренировку на новом стадионе в Петербурге. Тем временем ареной всерьез занялась антимонопольная служба.

3. В Англии названа символическая сборная сезона по версии игроков. Больше всего людей – из «Челси» и «Тоттенхэма».

4. Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Неймара отклонена. Будет еще одна.

5. «Магнитка» не намерена предлагать новый контракт Александру Семину.

6. Лев Лещенко и Валерий Газзаев вошли в общественно-экспертный совет футбольного «Динамо».

7. Обучение в академии Евгения Плющенко будет стоить от 60 до 150 тысяч рублей в месяц.

8. Владимир Королькевич и Сергей Коновалов, судя по всему, возглавят женскую сборную России по биатлону.

9. Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2017.

10. Вадим Епанчинцев назначен главным тренером хоккейного «Спартака».

11. Михаил Коляда – 4-й, Максим Ковтун – 11-й в короткой программе на командном ЧМ по фигурному катанию. Выиграл японец Уно.

12. «Краснодар» этой весной откроет 19-й и 20-й манежи для детского футбола.

13. Малкин набрал 11-е очко в Кубке Стэнли, «Питтсбург» и «Нэшвилл» вышли во 2-й раунд. Все результаты дня – здесь.

14. В плей-офф НБА «Кливленд» повел в серии с «Индианой» 3-0. Другие результаты – здесь.

Цитата. «Слуцкий «Зениту» не подойдет. Под него никто из игроков не поедет». Геннадий Орлов не видит бывшего тренера ЦСКА в Петербурге