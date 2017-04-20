Обучение в академии Плющенко будет стоить от 60 до 150 тысяч рублей в месяц

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко объявила цены на обучение.

Занятия будут проходить по трем программам: минимальная (три часа занятий на льду, час хореографии и три часа ОФП в неделю), средняя (четыре часа на льду, два часа хореографии и четыре часа ОФП), для спортсменов (12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа ОФП). Цены соответственно – 60, 90 и 150 тысяч рублей.

Перед началом тренировок ребенок должен пройти тестирование (стоимость 10 тысяч рублей) для того, чтобы педагоги определили, в какую группу он попадет. Если спортсмен будет показывать высокие результаты, по усмотрению Плющенко, он будет переведен на бесплатное обучение.

В академии будут проводиться также индивидуальные тренировки с Плющенко, стоимость которых 60 тысяч рублей в час.

Плющенко завершил карьеру. Что дальше?