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    Обучение в академии Плющенко будет стоить от 60 до 150 тысяч рублей в месяц

    Теги Евгений Плющенко бизнес сборная России

    Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко объявила цены на обучение.

    Занятия будут проходить по трем программам: минимальная (три часа занятий на льду, час хореографии и три часа ОФП в неделю), средняя (четыре часа на льду, два часа хореографии и четыре часа ОФП), для спортсменов (12 занятий на льду, три часа хореографии и два часа ОФП). Цены соответственно – 60, 90 и 150 тысяч рублей.

    Перед началом тренировок ребенок должен пройти тестирование (стоимость 10 тысяч рублей) для того, чтобы педагоги определили, в какую группу он попадет. Если спортсмен будет показывать высокие результаты, по усмотрению Плющенко, он будет переведен на бесплатное обучение.

    В академии будут проводиться также индивидуальные тренировки с Плющенко, стоимость которых 60 тысяч рублей в час.

    Плющенко завершил карьеру. Что дальше?

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