НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» принимает «Коламбус», «Чикаго» в гостях у «Нэшвилла»
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Счет в серии: 3-1
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- Дата проведения
- 21 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Счет в серии: 2-2
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- Дата проведения
- 21 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Счет в серии: 3-0
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- Дата проведения
- 21 апреля, 05.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 2-2
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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