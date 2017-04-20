Толстых, Степашин, Газзаев и Лев Лещенко займутся экономическим и социальным развитием «Динамо»

Московское сообщило о создании общественно-экспертного совета.

«Совет создан в целях развития и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба», – говорится в заявлении москвичей.

20 апреля состоялось первое заседание совета, в состав которого вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, , Лев Лещенко и Алексей Смертин.

На заседании было утверждено положение об общественно-экспертном Совете и выбран секретарь – , после чего были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня.

Одна из главных и глобальных тем – стратегия развития . Были выработаны рекомендации для клуба по значимым вопросам развития.

Также обсудили вопросы, касающиеся завершающей стадии первенства ФНЛ. Была поддержана инициатива клуба о чествовании динамовских ветеранов. В этом году в мае исполняется 45 лет с памятного финала Кубка обладателей кубков «Динамо» – «Рейнджерс» на «Камп Ноу».

Чествование динамовских звезд пройдет 14 мая на последнем домашнем матче «Динамо» в рамках Первенства ФНЛ.