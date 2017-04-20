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    Толстых, Степашин, Газзаев и Лев Лещенко займутся экономическим и социальным развитием «Динамо»

    Теги Валерий Газзаев Алексей Смертин ФНЛ Динамо Москва Николай Толстых Сергей Степашин Лев Лещенко Андрей Перегудов

    Московское «Динамо» сообщило о создании общественно-экспертного совета.

    «Совет создан в целях развития «Динамо» и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба», – говорится в заявлении москвичей.

    20 апреля состоялось первое заседание совета, в состав которого вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин.

    На заседании было утверждено положение об общественно-экспертном Совете и выбран секретарь – Алексей Смертин, после чего были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня.

    Одна из главных и глобальных тем – стратегия развития «Динамо». Были выработаны рекомендации для клуба по значимым вопросам развития.

    Также обсудили вопросы, касающиеся завершающей стадии первенства ФНЛ. Была поддержана инициатива клуба о чествовании динамовских ветеранов. В этом году в мае исполняется 45 лет с памятного финала Кубка обладателей кубков «Динамо» – «Рейнджерс» на «Камп Ноу».

    Чествование динамовских звезд пройдет 14 мая на последнем домашнем матче «Динамо» в рамках Первенства ФНЛ.

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