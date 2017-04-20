Сборная России (U-18) впервые с 2013 года вышла в полуфинал юниорского ЧМ

Юниорская сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ-2017.

На стадии четвертьфинала россияне в овертайме одолели сборную Словакии со счетом 3:2. На 8-й минуте дополнительного периода победный гол забил Кирилл Слепец. Кроме этого, дубль на счету Ивана Чеховича.

В матче 1/2 финала сборная России встретится с командой Финляндии.

Добавим, что Россия преодолела рубеж четвертьфинала впервые с 2013 года, а выигрывала турнир в последний раз в 2007 году.