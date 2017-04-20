По 4 футболиста «Челси» и «Тоттенхэма» вошли в символическую сборную АПЛ по версии игроков
Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) представила символическую сборную сезона АПЛ-2016/17.
В состав команды вошли: Давид Де Хеа («МЮ»), Кайл Уокер, Дэнни Роуз (оба –«Тоттенхэм»), Гари Кэйхилл, Давид Луиз, Нголо Канте, Эден Азар (все – «Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм») и Ромелу Лукаку («Эвертон»).
Ранее PFA назвала номинантов на звание игрока года в премьер-лиге. На награду претендуют Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
#PFAawards | The PFA Premier League Team of the Year sponsored by @OfficialPanini pic.twitter.com/eQfXZ6h5Ll— PFA (@PFA) 20 апреля 2017 г.
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