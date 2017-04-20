По 4 футболиста «Челси» и «Тоттенхэма» вошли в символическую сборную АПЛ по версии игроков

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) представила символическую сборную сезона АПЛ-2016/17.

В состав команды вошли: Давид Де Хеа («МЮ»), Кайл Уокер, Дэнни Роуз (оба –«Тоттенхэм»), Гари Кэйхилл, Давид Луиз, Нголо Канте, Эден Азар (все – ), Садьо Мане («Ливерпуль»), Деле Алли, Харри Кейн (оба – ) и Ромелу Лукаку («Эвертон»).

Ранее PFA назвала номинантов на звание игрока года в премьер-лиге. На награду претендуют Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович ( ), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес ( ).