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    По 4 футболиста «Челси» и «Тоттенхэма» вошли в символическую сборную АПЛ по версии игроков

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Давид Луиз Эвертон Гари Кэйхилл премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэнни Роуз Давид Де Хеа Эден Азар Кайл Уокер Ромелу Лукаку Харри Кейн Садьо Мане Деле Алли Нголо Канте

    Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) представила символическую сборную сезона АПЛ-2016/17.

    В состав команды вошли: Давид Де Хеа («МЮ»), Кайл Уокер, Дэнни Роуз (оба –«Тоттенхэм»), Гари Кэйхилл, Давид Луиз, Нголо Канте, Эден Азар (все – «Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм») и Ромелу Лукаку («Эвертон»).

    Ранее PFA назвала номинантов на звание игрока года в премьер-лиге. На награду претендуют Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

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