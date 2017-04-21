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    «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги Европы благодаря голу Рэшфорда

    Теги Манчестер Юнайтед Андерлехт Лига Европы Генрих Мхитарян Софьян Ханни Маркус Рэшфорд

    В ответной игре 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» победил «Андерлехт» (2:1, д.в).

    Победный гол форварда Маркуса Рэшфорда позволил клубу из Манчестера выйти в полуфинал турнира.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед Англия – Андерлехт Бельгия 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)
    Дата проведения
    20 апреля, 22.05, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Мхитарян, 1:1 – 32 Ханни, 2:1 – 107 Рэшфорд.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Валенсия, Байи, Рохо (Блинд, 23), Шоу, Кэррик, Погба, Лингард (Феллайни, 60), Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович (Марсьяль, 90).
    АндерлехтМартинес, Аппиа, Мбоджи, Спайич, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Кипчу (Бруно, 64), Ханни (Станчу, 64), Ачимпонг, Теодорчик (Телин, 79).
    Предупреждения:
    Тилеманс (11), Аппиа (97).

    Первый матч: 1:1.

    Статистика Лиги Европы

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