«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги Европы благодаря голу Рэшфорда
В ответной игре 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» победил «Андерлехт» (2:1, д.в).
Победный гол форварда Маркуса Рэшфорда позволил клубу из Манчестера выйти в полуфинал турнира.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.05, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо (Блинд, 23), Шоу, Кэррик, Погба, Лингард (Феллайни, 60), Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович (Марсьяль, 90).
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Андерлехт –
Мартинес, Аппиа, Мбоджи, Спайич, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Кипчу (Бруно, 64), Ханни (Станчу, 64), Ачимпонг, Теодорчик (Телин, 79).
Первый матч: 1:1.
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