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    Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Неймара отклонена

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания дисквалификации судьи Федерация футбола Испании Неймар

    Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Барселоны» на дисквалификацию форварда Неймара на три матча.

    25-летний бразилец был дисквалифицирован на 1 матч за удаление в матче с «Малагой» (0:2). Еще две игры он получил в качестве наказания с аплодисменты в адрес четвертого арбитра.

    «Барселона» настаивает на том, что Неймар не выражал несогласия с решением судей. В своем обращении клуб выразил озабоченность по поводу «явного и неприемлемого давления со стороны некоторых СМИ». Каталонцы отметили попытки прессы помешать RFEF в принятии решения в связи с «заинтересованностью в том, чтобы футболист не сыграл с «Реалом».

    Дисциплинарный комитет не принял во внимание заявление «Барселоны» и указал на то, что клуб не представил никаких доказательств (видео, фото или любого другого типа), которые подтвердили бы версию каталонцев.

    «Барселона» затем обратились в спортивный арбитражный суд Испании (TAD), заседание которого пройдет в эту пятницу. Решение TAD может позволить Неймару сыграть в воскресенье с «Реалом». Игрок уже пропустил игру с «Реалом Сосьедад» (3:2).

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