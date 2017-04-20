Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Неймара отклонена

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Барселоны» на дисквалификацию форварда Неймара на три матча.

25-летний бразилец был дисквалифицирован на 1 матч за удаление в матче с «Малагой» (0:2). Еще две игры он получил в качестве наказания с аплодисменты в адрес четвертого арбитра.

настаивает на том, что Неймар не выражал несогласия с решением судей. В своем обращении клуб выразил озабоченность по поводу «явного и неприемлемого давления со стороны некоторых СМИ». Каталонцы отметили попытки прессы помешать RFEF в принятии решения в связи с «заинтересованностью в том, чтобы футболист не сыграл с «Реалом».

Дисциплинарный комитет не принял во внимание заявление «Барселоны» и указал на то, что клуб не представил никаких доказательств (видео, фото или любого другого типа), которые подтвердили бы версию каталонцев.

«Барселона» затем обратились в спортивный арбитражный суд Испании (TAD), заседание которого пройдет в эту пятницу. Решение TAD может позволить сыграть в воскресенье с «Реалом». Игрок уже пропустил игру с «Реалом Сосьедад» (3:2).