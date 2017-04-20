УФАС по заявлению ФБК возбудило дело по ограничению конкуренции при строительстве стадиона «Крестовский»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по ограничению конкуренции при строительстве стадиона «Крестовский».

Речь идет о госконтракте на 952 млн рублей, который был незаконно заключен без торгов.

«Ранее антимонопольная служба уже признала этот госконтракт незаконным по нашему заявлению, теперь же дело рассматривается в отношении незаконных действий чиновников из комитета по строительству СПб по намеренному и незаконному ограничению конкуренции.

Чиновникам, ответственным за заключение незаконного госконтракта в обход торгов, грозит дисквалификация до 3 лет (часть 3 статьи 14.32 КоАП РФ). Если говорить конкретнее, то дисквалифицировать должны заместителя председателя Комитета по строительству А.Ю. Шишкина, подписавшего со стороны администрации СПб госконтракт на 1 млрд рублей.

Я уверена, что по данному и другим фактам нарушений при строительстве стадионе «Крестовский» должны быть возбуждены не только и не столько антимонопольные дела, сколько уголовные. Будем с коллегами добиваться этого в том числе», – написала на своей странице в Facebook юрист ФБК Любовь Соболь.

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