Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спорт-Экспресс»: Королькевич возглавит женскую сборную России

    Теги сборная России жен СБР Сергей Коновалов Владимир Королькевич

    Старшим тренером женской сборной России станет Владимир Королькевич, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Помимо Королькевича, команду к олимпийскому сезону будет готовить Сергей Коновалов.

    Оба специалиста уже работали со сборной. Коновалов был старшим тренером в сезоне-2015/16, а Королькевич тренировал россиянок с 2013 по 2015 год,  в сезоне-2014/15 он занимал пост старшего тренера.

    «Мы ведем переговоры с Союзом биатлонистов России (СБР), но пока говорить о какой-то ясности преждевременно. Все определится в ближайшие день-два», – цитирует Королькевича ТАСС.

    Владимир Королькевич: «Буду рад дать согласие на работу в женской сборной России»

    Александр Тихонов: «Если тренировать женщин поставят Королькевича, я к команде близко не подойду»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться