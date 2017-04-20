Старшим тренером женской сборной России станет Владимир Королькевич, сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо Королькевича, команду к олимпийскому сезону будет готовить Сергей Коновалов.

Оба специалиста уже работали со сборной. Коновалов был старшим тренером в сезоне-2015/16, а Королькевич тренировал россиянок с 2013 по 2015 год, в сезоне-2014/15 он занимал пост старшего тренера.

«Мы ведем переговоры с Союзом биатлонистов России (СБР), но пока говорить о какой-то ясности преждевременно. Все определится в ближайшие день-два», – цитирует Королькевича ТАСС.

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