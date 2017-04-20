Нападающий Златан Ибрагимович из-за повреждения был заменен в ответной игре 1/4 финала с «Андерлехтом» (первый матч – 1:1).

35-летний форвард неудачно приземлился на газон на 92-й минуте встречи, повредив колено.

Перед началом дополнительного времени в игру вместо Ибрагимовича вошел Антони Марсьяль.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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