Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович получил травму колена

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Андерлехт Лига Европы травмы фото Антони Марсьяль

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович из-за повреждения был заменен в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (первый матч – 1:1).

    35-летний форвард неудачно приземлился на газон на 92-й минуте встречи, повредив колено.

    Перед началом дополнительного времени в игру вместо Ибрагимовича вошел Антони Марсьяль.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    ФОТО

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться