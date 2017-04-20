«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович получил травму колена
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович из-за повреждения был заменен в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (первый матч – 1:1).
35-летний форвард неудачно приземлился на газон на 92-й минуте встречи, повредив колено.
Перед началом дополнительного времени в игру вместо Ибрагимовича вошел Антони Марсьяль.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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