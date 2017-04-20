Сегодня состоятся три третьих матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» на выезде сыграет с «Индианой». «Мемфис» попытается отомстить «Сан-Антонио» за два крупных поражения в Техасе.

Обменявшиеся победами в Торонто «Рэпторс» и «Бакс» продолжат соперничество в Милуоки.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи матчи

В серии впереди «Кливленд» – 2-0

Счет в серии – 1-1

В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА



