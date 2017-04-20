НБА. Плей-офф. «Индиана» – «Кливленд», «Мемфис» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
Сегодня состоятся три третьих матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» на выезде сыграет с «Индианой». «Мемфис» попытается отомстить «Сан-Антонио» за два крупных поражения в Техасе.
Обменявшиеся победами в Торонто «Рэпторс» и «Бакс» продолжат соперничество в Милуоки.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 21 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
В серии впереди «Кливленд» – 2-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 03.00, «Bradley Center»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 21 апреля, 04.30, «FedExForum»
В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.