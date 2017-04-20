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    НБА. Плей-офф. «Индиана» – «Кливленд», «Мемфис» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Индиана Мемфис Милуоки Сан-Антонио Торонто НБА НБА плей-офф

    Сегодня состоятся три третьих матча серий первого раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» на выезде сыграет с «Индианой». «Мемфис» попытается отомстить «Сан-Антонио» за два крупных поражения в Техасе.

    Обменявшиеся победами в Торонто «Рэпторс» и «Бакс» продолжат соперничество в Милуоки.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Индиана – Кливленд
    Дата проведения
    21 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Кливленд» – 2-0

    Милуоки – Торонто
    Дата проведения
    21 апреля, 03.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    Мемфис – Сан-Антонио
    Дата проведения
    21 апреля, 04.30, «FedExForum»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

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