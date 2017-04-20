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    Геннадий Орлов: «Слуцкий «Зениту» не подойдет. Под него никто из игроков не поедет»

    Теги Зенит Леонид Слуцкий Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Геннадий Орлов Д2 Англия

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Зенита».

    - Слуцкий – это возможно?

    - Слуцкий сдал экзамен на английский язык. Теперь он может работать в Англии, он хочет там работать. Но для «Зенита» он не подойдет.

    - Почему?

    - Потому что под него никто не поедет. «Зениту», если он хочет держать высокую планку, нужны две-три звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого и его авторитет.

    Его же пока ни один клуб чемпионшипа не берет, это вторая лига, а уж АПЛ не берет. А зачем нам тренер, которого АПЛ не берет? Подумайте.

    И потом, он ведь не молодой растущий тренер. Он уже в возрасте. Он с ЦСКА играл. Но это не тот уровень.

    - Он с ЦСКА проходил в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    - Думаю, он сам не захочет возвращаться в Россию, да и не надо. Надо искать что-то другое, если искать. Клуб будет решать.

    Слуцкий в хорошей форме. Я слышал его комментарий, слушал с удовольствием. Это был настоящий комментаторский комментарий. Это было хорошо. Видно, что он там в Англии следит за футболом, – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

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