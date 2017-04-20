Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» назначил Епанчинцева главным тренером

    Теги Спартак Вадим Епанчинцев КХЛ

    «Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба. 

    Контракт с 41-летним специалистом подписан по схеме «1+1»: на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.

    Епанчинцев начал тренерскую карьеру в 2011 году, последним его местом работы была карагандинская «Сарыарка». 

    В сезоне-2016/17 казахстанская команда заняла третье место в регулярном чемпионате ВХЛ, а в плей-офф уступила в серии второго раунда «Зауралью» (2-4).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться