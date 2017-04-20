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    «Краснодар» этой весной откроет 19-й и 20-й манежи для детского футбола

    Теги Премьер-лига Россия фото детский футбол Краснодар Академия ФК Краснодар

    Новый футбольный манеж Академии «Краснодара» будет открыт в Краснодаре 30 апреля.

    В современном спортивном комплексе смогут заниматься ребята в возрасте от 6 до 11 лет. Данное сооружение станет девятнадцатым футбольным манежем, построенным в Краснодарском крае. Юные «горожане» смогут тренироваться в нем в любое время года.

    Открытие еще одного, 20-го, манежа запланировано на 30 мая на улице Покрышкина.

    Помимо этого строительство еще одного спортивного комплекса в Комсомольском микрорайоне города Краснодара. Сооружение откроет свои двери для начинающих спортсменов в середине августа этого года.

    Благодаря новым манежам еще около 2 500 мальчишек получат возможность заниматься футболом в комфортных условиях, сообщает официальный сайт «быков».

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