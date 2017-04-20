«Краснодар» этой весной откроет 19-й и 20-й манежи для детского футбола
Новый футбольный манеж Академии «Краснодара» будет открыт в Краснодаре 30 апреля.
В современном спортивном комплексе смогут заниматься ребята в возрасте от 6 до 11 лет. Данное сооружение станет девятнадцатым футбольным манежем, построенным в Краснодарском крае. Юные «горожане» смогут тренироваться в нем в любое время года.
Открытие еще одного, 20-го, манежа запланировано на 30 мая на улице Покрышкина.
Помимо этого строительство еще одного спортивного комплекса в Комсомольском микрорайоне города Краснодара. Сооружение откроет свои двери для начинающих спортсменов в середине августа этого года.
Благодаря новым манежам еще около 2 500 мальчишек получат возможность заниматься футболом в комфортных условиях, сообщает официальный сайт «быков».
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