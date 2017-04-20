Командный чемпионат мира. Уно победил в короткой программе, Коляда – 4-й, Ханю – 7-й, Ковтун – 11-й
Японский фигурист Шома Уно сегодня на командном чемпионате мира в Токио победил в короткой программе, россиянин Михаил Коляда – 4-й.
Сборная России после первого дня соревнований делит первое место с командой Японии (по 44 балла).
Командный чемпионат мира
Токио, Япония
Мужчины
Короткая программа
1. Шома Уно (Япония) – 103.53
2. Нэтан Чен (США) – 99.28
3. Цзинь Боян (Китай) – 97.98
4. Михаил Коляда (Россия) – 95.37
5. Джейсон Браун (США) – 94.32
6. Патрик Чан (Канада) – 85.73
7. Юдзуру Ханю (Япония) – 83.51
8. Шафик Бессеге (Франция) – 81.93
9. Кевин Аймо (Франция) – 67.23
10. Тансюй Ли (Китай) – 65.24
11. Максим Ковтун (Россия) – 64.62
12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 61.88
Турнирное положение (после трех видов)
1. Япония – 44
2. Россия – 44
3. США – 43
4. Китай – 32
5. Канада – 31
6. Франция – 19
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