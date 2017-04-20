Японский фигурист Шома Уно сегодня на командном чемпионате мира в Токио победил в короткой программе, россиянин Михаил Коляда – 4-й.

Сборная России после первого дня соревнований делит первое место с командой Японии (по 44 балла).

Командный чемпионат мира

Токио, Япония

Мужчины

Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) – 103.53

2. Нэтан Чен (США) – 99.28

3. Цзинь Боян (Китай) – 97.98

4. Михаил Коляда (Россия) – 95.37

5. Джейсон Браун (США) – 94.32

6. Патрик Чан (Канада) – 85.73

7. Юдзуру Ханю (Япония) – 83.51

8. Шафик Бессеге (Франция) – 81.93

9. Кевин Аймо (Франция) – 67.23

10. Тансюй Ли (Китай) – 65.24

11. Максим Ковтун (Россия) – 64.62

12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 61.88

Турнирное положение (после трех видов)

1. Япония – 44

2. Россия – 44

3. США – 43

4. Китай – 32

5. Канада – 31

6. Франция – 19