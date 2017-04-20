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    Командный чемпионат мира. Уно победил в короткой программе, Коляда – 4-й, Ханю – 7-й, Ковтун – 11-й

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    Японский фигурист Шома Уно сегодня на командном чемпионате мира в Токио победил в короткой программе, россиянин Михаил Коляда – 4-й.

    Сборная России после первого дня соревнований делит первое место с командой Японии (по 44 балла).

    Командный чемпионат мира

    Токио, Япония

    Мужчины

    Короткая программа

    1. Шома Уно (Япония) – 103.53
    2. Нэтан Чен (США) – 99.28
    3. Цзинь Боян (Китай) – 97.98
    4. Михаил Коляда (Россия) – 95.37
    5. Джейсон Браун (США) – 94.32
    6. Патрик Чан (Канада) – 85.73
    7. Юдзуру Ханю (Япония) – 83.51
    8. Шафик Бессеге (Франция) – 81.93
    9. Кевин Аймо (Франция) – 67.23
    10. Тансюй Ли (Китай) – 65.24
    11. Максим Ковтун (Россия) – 64.62
    12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 61.88

    Турнирное положение (после трех видов)

    1. Япония – 44
    2. Россия – 44
    3. США – 43
    4. Китай – 32
    5. Канада – 31
    6. Франция – 19

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