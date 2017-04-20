«Зенит» начал сегодняшнюю тренировку на стадионе «Крестовский».

Команда провела на газоне новой арены 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправилась в тренировочный центр, где прошла заключительная часть занятия.

В субботу, 22 апреля «Зенит» откроет стадион матчем против «Урала», начало игры – в 14.00 по московскому времени.

Фото: официальный сайт «Зенита»

«Зенит» провел первую тренировку на новом стадионе на Крестовском острове