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    «Зенит» провел первую тренировку на новом стадионе

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Урал фото Крестовский

    «Зенит» начал сегодняшнюю тренировку на стадионе «Крестовский».

    Команда провела на газоне новой арены 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего отправилась в тренировочный центр, где прошла заключительная часть занятия.

    В субботу, 22 апреля «Зенит» откроет стадион матчем против «Урала», начало игры – в 14.00 по московскому времени.

    Фото: официальный сайт «Зенита»

    «Зенит» провел первую тренировку на новом стадионе на Крестовском острове

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