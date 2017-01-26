Победы Логинова и Старых, Лебедева лишена медалей Пекина, «Реал» вылетел из Кубка Испании и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Биатлонист Александр Логинов выиграл мужскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы, а Ирина Старых - женскую. Оба вернулись после допинговой дисквалификации.

2. Прыгунья Татьяна Лебедева лишена двух серебряных медалей Пекина-2008. При перепроверке допинг-проб нашли туринабол.

3. В Европе прошло несколько матчей национальных кубков. «Милан» уступил «Ювентусу» в четвертьфинале Кубка Италии. «Ливерпуль» в полуфинале Кубка английской лиги не смог пройти «Саутгемптон». «Реал» вылетел из Кубка Испании, сыграв вничью с «Сельтой» в ответном четвертьфинале.

4. Евгения Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Погорилая – 2-я, Костнер – 3-я, Сотскова – 4-я. В парах первенство после короткой программы тоже у нас – лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

5. Рафаэль Надаль победил Милоша Раонича и вышел в полуфинал Australian Open. Для испанца первый полуфинал «Шлема» за 2,5 года. У женщин Винус обыграла в 1/2 финала Вандевей, Серена встречается с Лючич-Барони.

6. «Спартак» проиграл 10-й матч подряд, потеряв шансы на плей-офф, и другие результаты игрового дня КХЛ.

7. Первый канал покажет чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене. Кроме того, там опровергли информацию про отказ от спортивных новостей.

8. Шайба Сошникова помогла «Торонто» победить «Детройт». Остальные результаты в НХЛ – здесь.

9. «Реал» согласился убрать крест с эмблемы на продукции для реализации на Ближнем Востоке.

10. В НБА «Кливленд» проиграл «Сакраменто», «Голден Стэйт» победил «Шарлотт». Другие результаты – здесь.

11. Тренеры клубов НХЛ назвали Сидни Кросби лучшим игроком сезона, а Сергея Бобровского – лучшим вратарем.

12. Филиппе Коутиньо подписал новый 5-летний контракт с «Ливерпулем». Теперь он – самый высокооплачиваемый игрок клуба.

13. Александр Кержаков выпустит автобиографию. В конце февраля пройдут встречи с читателями в Питере и Москве.

Цитата дня. «У русских нет желания ничего менять». Чешский биатлонист Михал Шлезингр продолжает свой крестовый поход против русского допинга.