Сегодня в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 15.30 по московскому времени.

Старт-лист

3. Каролин Хорхлер (Германия)

5. Анна Никулина (Россия)

12. Мария Панфилова (Беларусь)

13. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

14. Магдалена Гвиздонь (Польша)

18. Энора Латюльер (Франция)

19. Дениз Херманн (Германия)

22. Колин Варсин (Франция)

23. Мириам Гесснер (Германия)

25. Жюлия Симон (Франция)

32. Светлана Миронова (Россия)

34. Анастасия Меркушина (Украина)

37. Светлана Слепцова (Россия)

41. Ханна Оберг (Швеция)

46. Кристина Ильченко (Беларусь)

47. Хло Шевалье (Франция)

61. Дарья Виролайнен (Россия)

62. Ирина Старых (Россия)

69. Ольга Якушова (Россия)

82. Надин Хорхлер (Германия)