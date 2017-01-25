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    Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Гесснер выйдет на старт 23-й, Слепцова – 37-й, Виролайнен – 61-й, Старых – 62-й

    Теги Магдалена Гвиздонь Светлана Слепцова сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен чемпионат Европы сборная Украины жен сборная Беларуси жен Мария Панфилова сборная Польши жен Ольга Якушова (Галич) Мириам Гесснер Каролин Хорхлер Дарья Виролайнен Анастасия Меркушина Надин Хорхлер Энора Латюльер Колин Варсин Ирина Старых Ханна Оберг Анна Никулина Светлана Миронова Дениз Херманн Хло Шевалье Кристина Ильченко Жюлия Симон Ингрид Ланмарк Тандревольд

    Сегодня в польском городе Душники-Здруй на чемпионате Европы по биатлону состоится женская индивидуальная гонка.

    Чемпионат Европы

    Душники-Здруй, Польша

    Женщины

    Индивидуальная гонка

    Начало – 15.30 по московскому времени.

    Старт-лист

    3. Каролин Хорхлер (Германия)
    5. Анна Никулина (Россия)
    12. Мария Панфилова (Беларусь)
    13. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
    14. Магдалена Гвиздонь (Польша)
    18. Энора Латюльер (Франция)
    19. Дениз Херманн (Германия)
    22. Колин Варсин (Франция)
    23. Мириам Гесснер (Германия)
    25. Жюлия Симон (Франция)
    32. Светлана Миронова (Россия)
    34. Анастасия Меркушина (Украина)
    37. Светлана Слепцова (Россия)
    41. Ханна Оберг (Швеция)
    46. Кристина Ильченко (Беларусь)
    47. Хло Шевалье (Франция)
    61. Дарья Виролайнен (Россия)
    62. Ирина Старых (Россия)
    69. Ольга Якушова  (Россия)
    82. Надин Хорхлер (Германия)

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