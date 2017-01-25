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    Чемпионат Европы. Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер выступят с короткими программами

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    Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступят с короткими программами.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    Женщины

    Короткая программа

    Начало – в 13.00 по московскому времени (25 января)

    Трансляции – на Матч! Арена, с 14.00 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

    2-я разминка

    7. Каролина Костнер (Италия)

    5-я разминка

    23. Лорин Лекавалье (Франция) 
    24. Юши Хельгессон (Швеция)
    25. Иветт Тот (Венгрия)
    26. Анастасия Галустян (Армения)
    27. Натали Вайнцирль (Германия)
    28. Мэ Беренис Мейте (Франция)

    6-я разминка

    29. Роберта Родегейро (Италия)
    30. Анна Погорилая (Россия)
    31. Мария Сотскова (Россия)
    32. Николь Райичова (Словакия)
    33. Евгения Медведева (Россия)
    34. Ангелина Кучвальска (Латвия)

    Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве

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