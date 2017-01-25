Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Женщины

Короткая программа

Начало – в 13.00 по московскому времени (25 января)

Трансляции – на Матч! Арена, с 14.00 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

2-я разминка

7. Каролина Костнер (Италия)

5-я разминка

23. Лорин Лекавалье (Франция)

24. Юши Хельгессон (Швеция)

25. Иветт Тот (Венгрия)

26. Анастасия Галустян (Армения)

27. Натали Вайнцирль (Германия)

28. Мэ Беренис Мейте (Франция)

6-я разминка

29. Роберта Родегейро (Италия)

30. Анна Погорилая (Россия)

31. Мария Сотскова (Россия)

32. Николь Райичова (Словакия)

33. Евгения Медведева (Россия)

34. Ангелина Кучвальска (Латвия)

Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве