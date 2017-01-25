Чемпионат Европы. Медведева, Погорилая, Сотскова и Костнер выступят с короткими программами
Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступят с короткими программами.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Женщины
Короткая программа
Начало – в 13.00 по московскому времени (25 января)
Трансляции – на Матч! Арена, с 14.00 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2
2-я разминка
7. Каролина Костнер (Италия)
5-я разминка
23. Лорин Лекавалье (Франция)
24. Юши Хельгессон (Швеция)
25. Иветт Тот (Венгрия)
26. Анастасия Галустян (Армения)
27. Натали Вайнцирль (Германия)
28. Мэ Беренис Мейте (Франция)
6-я разминка
29. Роберта Родегейро (Италия)
30. Анна Погорилая (Россия)
31. Мария Сотскова (Россия)
32. Николь Райичова (Словакия)
33. Евгения Медведева (Россия)
34. Ангелина Кучвальска (Латвия)
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