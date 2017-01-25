«Реал» согласился убрать крест с эмблемы для реализации своей продукции на Ближнем Востоке

убрал крест со своей эмблемы для реализации продукции на Ближнем Востоке.

Компания Marka, базирующаяся в ОАЭ, приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» в странах Ближнего Востока – ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.

Согласно условиям сделки, «Реал» по религиозным причинам согласился на то, чтобы убрать крест с короны, изображенной на эмблеме.

«В странах [Персидского] залива нужно быть осторожными, потому что здесь чувствительно относятся к предметам с изображением креста», – заявил вице-президент компании Marka Халед аль-Мхеири.

Стоит отметить, что крест будет убран только с продукции, которая будет продавать в странах Ближнего Востока. Эмблема самого клуба останется без изменений.

Изображение: 101 Great goals