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    «Реал» согласился убрать крест с эмблемы для реализации своей продукции на Ближнем Востоке

    Теги Реал Мадрид примера Испания болельщики

    «Реал» убрал крест со своей эмблемы для реализации продукции на Ближнем Востоке.

    Компания Marka, базирующаяся в ОАЭ, приобрела права на производство и продажу продукции с символикой «Реала» в странах Ближнего Востока – ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.

    Согласно условиям сделки, «Реал» по религиозным причинам согласился на то, чтобы убрать крест с короны, изображенной на эмблеме.

    «В странах [Персидского] залива нужно быть осторожными, потому что здесь чувствительно относятся к предметам с изображением креста», – заявил вице-президент компании Marka Халед аль-Мхеири.

    Стоит отметить, что крест будет убран только с продукции, которая будет продавать в странах Ближнего Востока. Эмблема самого клуба останется без изменений.

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    Изображение: 101 Great goals

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