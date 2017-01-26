Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал Сосьедад» в гостях у «Барселоны»
В ответных матчах 1/4 финала Кубка Испании «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей (первая игра – 1:2), «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» разошелся миром с «Эйбаром» (2:2).
Кубок Испании
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 26 января, 23.15, «Камп Ноу»
Первый матч: 1:0.
- Дата проведения
- 24 января, 21.15, «Мендисорроса»
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Алавес –
Ортола, Гарсия Карнеро, Вигарай, Руано, Феддаль, Торрес, Крстичич, Катаи (Дейверсон, 84), Сантос, Токеро (Ибаи Гомес, 46), Собрино (Маркос Льоренте, 46).
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Алькоркон –
Хименес, Эльхесабаль, Нелсон, Вега, Овона, Тропи, Перес (Торибио, 73), Рей (Луке, 58), Иви, Хименес, Плано (Кадир, 73).
Первый матч: 2:0.
- Дата проведения
- 25 января, 21.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
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Эйбар –
Йоэль, Гальвес, дос Сантос, Капа, Доррио (Энрик, 73), Пенья, Рико (Дани Гарсия, 34), Ривера, Саррьеги (Леон, 73), Бебе, Нано.
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Атлетико –
Мойя, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Савич, Сауль (Коке, 62), Габи, Гайтан (Врсалько, 74), Корреа, Гамейро (Феррейра Карраско, 62), Торрес.
- Предупреждения:
- Рико (15), Люка Эрнандес (40), Бебе (60).
Первый матч: 0:3.
- Дата проведения
- 25 января, 23.15, «Балайдос»
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Сельта –
Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).
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Реал Мадрид –
Касилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.
Первый матч: 2:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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