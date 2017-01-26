В ответных матчах 1/4 финала Кубка Испании «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей (первая игра – 1:2), «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» разошелся миром с «Эйбаром» (2:2).

Кубок Испании

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:0.

Первый матч: 2:0.

Первый матч: 0:3.

Первый матч: 2:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании