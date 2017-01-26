Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал Сосьедад» в гостях у «Барселоны»

    Теги Барселона Реал Мадрид Сельта Атлетико Реал Сосьедад Кубок Испании результаты Алавес Эйбар Алькоркон

    В ответных матчах 1/4 финала Кубка Испании «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей (первая игра – 1:2), «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом». «Атлетико» разошелся миром с «Эйбаром» (2:2).

    Кубок Испании

    1/4 финала

    Ответные матчи

    Барселона – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    26 января, 23.15, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Первый матч: 1:0.

    Алавес – Алькоркон 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    24 января, 21.15, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    АлавесОртола, Гарсия Карнеро, Вигарай, Руано, Феддаль, Торрес, Крстичич, Катаи (Дейверсон, 84), Сантос, Токеро (Ибаи Гомес, 46), Собрино (Маркос Льоренте, 46).
    АлькорконХименес, Эльхесабаль, Нелсон, Вега, Овона, Тропи, Перес (Торибио, 73), Рей (Луке, 58), Иви, Хименес, Плано (Кадир, 73).
    Предупреждения:
    Руано (68), Вигарай (73).

    Первый матч: 2:0.

    Эйбар – Атлетико 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    25 января, 21.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 49 Хименес, 1:1 – 73 Энрик, 2:1 – 80 Леон, 2:2 – 85 Хуанфран.
    ЭйбарЙоэль, Гальвес, дос Сантос, Капа, Доррио (Энрик, 73), Пенья, Рико (Дани Гарсия, 34), Ривера, Саррьеги (Леон, 73), Бебе, Нано.
    АтлетикоМойя, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Савич, Сауль (Коке, 62), Габи, Гайтан (Врсалько, 74), Корреа, Гамейро (Феррейра Карраско, 62), Торрес.
    Предупреждения:
    Рико (15), Люка Эрнандес (40), Бебе (60).

    Первый матч: 0:3.

    Сельта – Реал Мадрид 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    25 января, 23.15, «Балайдос»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 44, автогол Данило, 1:1 – 62 Роналду, 2:1 – 85 Васс, 2:2 – 90 Васкес.
    СельтаАльварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).
    Реал МадридКасилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.
    Предупреждения:
    Мальо (35), Васс (54), Кастро (72), Данило (75).

    Первый матч: 2:1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Испании

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться