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    КХЛ. «Торпедо» примет ЦСКА, СКА в гостях у «Спартака» и другие матчи

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Витязь Металлург Нк Трактор Спартак Торпедо результаты КХЛ Динамо Сочи

    В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 9 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Лада – Авангард
    Дата проведения
    25 января, 18.00, «Лада-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Трактор
    Дата проведения
    25 января, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    Торпедо – ЦСКА
    Дата проведения
    25 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео
    Ак Барс – Сибирь
    Дата проведения
    25 января, 19.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    Нефтехимик – Металлург Нк
    Дата проведения
    25 января, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    Спартак – СКА
    Дата проведения
    25 января, 19.30, «МСА Лужники»
    Онлайн матча Видео
    Витязь – Металлург Мг
    Дата проведения
    25 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    Сочи – Северсталь
    Дата проведения
    25 января, 19.30, «Большой»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – Салават Юлаев
    Дата проведения
    25 января, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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