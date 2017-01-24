Возвращающийся после травмы Роджер Федерер (17) за выход в полуфинал Australian Open сыграет с дебютантом стадии Мишей Зверевым.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

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