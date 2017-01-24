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    Australian Open. 1/4 финала. Вавринка играет с Тсонга, Федерер встретится со Зверевым

    Теги Australian Open результаты ATP

    Возвращающийся после травмы Роджер Федерер (17) за выход в полуфинал Australian Open сыграет с дебютантом стадии Мишей Зверевым.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    16 – 29 января 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Рафаэль Надаль (Испания) Милош Раонич (Канада)
    Дата проведения
    25 января,
    Онлайн матча

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    Жо-Вильфред Тсонга (Франция) Стэн Вавринка (Швейцария)
    6:5
    Дата проведения
    24 января, 06.18
    Онлайн матча

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    Давид Гоффен (Бельгия) Григор Димитров (Болгария)
    Дата проведения
    25 января, 02.00
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миша Зверев (Германия) Роджер Федерер (Швейцария)
    Дата проведения
    24 января, 10.00
    Онлайн матча

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