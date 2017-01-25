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    Михал Шлезингр: «У русских нет желания ничего менять»

    Теги Михал Шлезингр Кубок мира сборная России сборная России жен допинг Дмитрий Губерниев IBU Андерс Бессеберг сборная Чехии Ричард Макларен

    Чешский биатлонист Михал Шлезингр поделился мнением об антидопинговой ситуации в России.

    В тексте на iDNES.cz говорится о поведении комментатора Дмитрия Губерниева и российских болельщиков в соцсетях.

    «Это обычное отношение русских. У них нет желания ничего менять. Их цель – отвлечь вас от того, что вы делаете лучшего всего, а другим дать взятку. WADA тоже не видит прогресса в России в отношении антидопинга», – рассказал Шлезингр.

    По словам Шлезингра, биатлонисты хотели устроить акцию протеста перед началом масс-старта в Антхольце.

    «Мы хотели остаться на какое-то время на старте и показать IBU, что с нами нужно считаться. Но Бессеберг через норвежцев узнал об этом», – сказал Шлезингр.

    IBU в день масс-старта принял решение о проведении внеочередного конгресса.

    «Возможно, это была только игра Бессеберга, чтобы избежать протеста в Антхольце. Конгресс коррумпирован. Они могут выставить наши предложения на рассмотрение, но не проголосуют за них», – сказал чех.

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