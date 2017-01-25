Чешский биатлонист Михал Шлезингр поделился мнением об антидопинговой ситуации в России.

В тексте на iDNES.cz говорится о поведении комментатора Дмитрия Губерниева и российских болельщиков в соцсетях.

«Это обычное отношение русских. У них нет желания ничего менять. Их цель – отвлечь вас от того, что вы делаете лучшего всего, а другим дать взятку. WADA тоже не видит прогресса в России в отношении антидопинга», – рассказал Шлезингр.

По словам Шлезингра, биатлонисты хотели устроить акцию протеста перед началом масс-старта в Антхольце.

«Мы хотели остаться на какое-то время на старте и показать IBU, что с нами нужно считаться. Но Бессеберг через норвежцев узнал об этом», – сказал Шлезингр.

IBU в день масс-старта принял решение о проведении внеочередного конгресса.

«Возможно, это была только игра Бессеберга, чтобы избежать протеста в Антхольце. Конгресс коррумпирован. Они могут выставить наши предложения на рассмотрение, но не проголосуют за них», – сказал чех.