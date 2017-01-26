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    НБА. «Кливленд» в овертайме уступил «Сакраменто», «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Шарлотт»

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити

    В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» потерпел очередное поражение, в овертайме уступив «Сакраменто». «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Шарлотт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Сакраменто 112:116 OT (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 8:12)
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лав (21 + 16 подборов), Ирвинг (20 + 6 передач), Шамперт (16), Томпсон (6 + 8 подборов) – старт; Корвер (12), Фрай (8), Фелдер (3), Джонс (2), Лиггинс (0).
    Сакраменто
    Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач), Коллисон (23), Аффлало (14), Темпл (12), Куфос (4) – старт; Ричардсон (12), Коули-Стайн (8 + 10 подборов), Барнс (6), Лоусон (5), Толливер (4).

     

    Бостон – Хьюстон 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Томас (38 + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 9 передач), Жеребко (7 + 7 подборов), Браун (2) – старт; Смарт (7 + 6 передач), Грин (7), Джонсон (6), Розир (5), Олиник (5), Янг (0).
    Хьюстон
    Харден (30 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (19), Ариза (12), Капела (12 + 7 подборов), Беверли (3 + 8 передач) – старт; Деккер (15), Харрелл (11), Брюэр (7).

     

    Бруклин – Майами 106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Лопес (33), Богданович (17), Динуидди (10), Букер (7), Фой (2) – старт; ЛеВерт (12), Килпатрик (8), Холлис-Джефферсон (8), Эйси (7), Уайтхэд (2), Хэмилтон (0).
    Майами
    Уэйтерс (24 + 8 передач), Драгич (17 + 9 подборов + 9 передач), Макгрудер (7), Уайтсайд (7), Бэббит (0) – старт; Эллингтон (22), Рид (14), Уайт (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Дж. Джонсон (8).

     

    Чикаго – Атланта 114:119 (29:22, 30:29, 24:27, 31:41)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Батлер (40), Уэйд (33), Гибсон (6 + 10 подборов), Грант (5), Лопес (2) – старт; Макдермотт (10), Миротич (9), Фелисио (4), Рондо (3), Ципзер (2).
    Атланта
    Шредер (24 + 9 передач), Миллсэп (21), Сефолоша (18), Бэйзмор (16 + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов) – старт; Хардуэй (17), Данливи (3), Дилэйни (2), Хамфрис (2).

     

    Милуоки – Филадельфия 109:114 (39:33, 19:39, 24:16, 27:26)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Паркер (20), Адетокумбо (17 + 12 подборов), Деллаведова (9), Снелл (9), Пламли (4) – старт; Монро (28 + 9 подборов), Брогдон (10 + 7 передач), Телетович (10), Терри (2), Мэйкер (0).
    Филадельфия
    Ильясова (17 + 9 подборов), Ноэл (16 + 13 подборов), Стаускас (11), Ковингтон (11 + 5 потерь), Макконнелл (7 + 13 передач) – старт; Хендерсон (20), Шарич (17), Холмс (9 + 8 подборов), Родригес (4 + 7 передач), Луваву-Кабарро (2).

     

    Мемфис – Торонто 101:99 (32:34, 24:23, 31:20, 14:22)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Марк Газоль (42 + 7 подборов), Рэндолф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 11 подборов), Конли (11), Эннис (6) – старт; Картер (7), Харрисон (2), Дэвис (2).
    Торонто
    Лаури (29 + 8 передач), Пауэлл (21), Кэрролл (11), Валанчюнас (6 + 12 подборов), Паттерсон (3) – старт; Джозеф (15), Ногейра (8 + 8 подборов), Росс (6), ВанВлит (0), Саллинджер (0).

     

    Новый Орлеан – Оклахома-Сити 105:114 (20:33, 25:31, 37:28, 23:22)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Холидэй (14 + 8 передач), Хилл (14 + 8 подборов), Джонс (12), Дэвис (8), Хилд (5) – старт; Мур (18 + 8 подборов), Эванс (14 + 9 передач), Мотеюнас (10), Каннингем (7), Гэллоуэй (3), Ашик (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (27 + 12 подборов + 10 передач + 8 потерь), Адамс (20 + 11 подборов + 4 блок-шота), Оладипо (15), Роберсон (8), Сабонис (8) – старт; Кантер (17 + 11 подборов), Абринес (11), Пэйн (5), Ловернь (2), Грант (1).

     

    Шарлотт – Голден Стэйт 103:113 (28:29, 19:24, 33:22, 23:38)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (26 + 8 передач), Батюм (16 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 9 подборов), Марв. Уильямс (14), Хибберт (6) – старт; Белинелли (14), Хоуз (10 + 13 подборов), Камински (2), Сешнс (0).
    Голден Стэйт
    Дюрэнт (33 + 4 блок-шота + 6 потерь), Карри (28 + 6 передач), Томпсон (19), Грин (13 + 6 передач), Пачулия (2) – старт; МакАду (8 + 7 подборов), Маккоу (4), Ливингстон (2), Игудала (2 + 10 подборов), МакГи (2).

     

    Даллас – Нью-Йорк 103:95 (30:25, 22:26, 26:22, 25:22)
    Дата проведения
    26 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Барнс (23), Сет Карри (20), Новицки (19), Финни-Смит (8), Уильямс (7 + 7 передач) – старт; Андерсон (11), Харрис (7), Джексон (4), Пауэлл (2), Богут (2).
    Нью-Йорк
    Энтони (30 + 8 подборов + 7 потерь), Ли (23), Роуз (13), Порзингис (13 + 8 подборов), Ноа (3 + 8 подборов) – старт; Эрнангомес (8 + 16 подборов), Дженнингс (3), Кузминскас (2), Холидэй (0), Бэйкер (0), О’Куинн (0).

     

    Портленд – Лейкерс 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)
    Дата проведения
    26 января, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19 + 13 подборов), Тернер (11), Вонле (8 + 10 подборов) – старт; Крэбб (12), Коннотон (5), Амину (2), Ленард (0).
    Лейкерс
    Янг (15), Рэндл (8), Денг (4), Кальдерон (0), Мозгов (0) – старт; Уильямс (31), Кларксон (22), Зубац (12 + 10 подборов), Блэк (4), Нэнс (2), Ингрэм (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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