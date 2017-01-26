В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» потерпел очередное поражение, в овертайме уступив «Сакраменто». «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Шарлотт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

Статистика НБА