НБА. «Кливленд» в овертайме уступил «Сакраменто», «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Шарлотт»
В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» потерпел очередное поражение, в овертайме уступив «Сакраменто». «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Шарлотт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лав (21 + 16 подборов), Ирвинг (20 + 6 передач), Шамперт (16), Томпсон (6 + 8 подборов) – старт; Корвер (12), Фрай (8), Фелдер (3), Джонс (2), Лиггинс (0).
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (38 + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 9 передач), Жеребко (7 + 7 подборов), Браун (2) – старт; Смарт (7 + 6 передач), Грин (7), Джонсон (6), Розир (5), Олиник (5), Янг (0).
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Лопес (33), Богданович (17), Динуидди (10), Букер (7), Фой (2) – старт; ЛеВерт (12), Килпатрик (8), Холлис-Джефферсон (8), Эйси (7), Уайтхэд (2), Хэмилтон (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Батлер (40), Уэйд (33), Гибсон (6 + 10 подборов), Грант (5), Лопес (2) – старт; Макдермотт (10), Миротич (9), Фелисио (4), Рондо (3), Ципзер (2).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Паркер (20), Адетокумбо (17 + 12 подборов), Деллаведова (9), Снелл (9), Пламли (4) – старт; Монро (28 + 9 подборов), Брогдон (10 + 7 передач), Телетович (10), Терри (2), Мэйкер (0).
- Филадельфия
- Ильясова (17 + 9 подборов), Ноэл (16 + 13 подборов), Стаускас (11), Ковингтон (11 + 5 потерь), Макконнелл (7 + 13 передач) – старт; Хендерсон (20), Шарич (17), Холмс (9 + 8 подборов), Родригес (4 + 7 передач), Луваву-Кабарро (2).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Марк Газоль (42 + 7 подборов), Рэндолф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 11 подборов), Конли (11), Эннис (6) – старт; Картер (7), Харрисон (2), Дэвис (2).
- Торонто
- Лаури (29 + 8 передач), Пауэлл (21), Кэрролл (11), Валанчюнас (6 + 12 подборов), Паттерсон (3) – старт; Джозеф (15), Ногейра (8 + 8 подборов), Росс (6), ВанВлит (0), Саллинджер (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Холидэй (14 + 8 передач), Хилл (14 + 8 подборов), Джонс (12), Дэвис (8), Хилд (5) – старт; Мур (18 + 8 подборов), Эванс (14 + 9 передач), Мотеюнас (10), Каннингем (7), Гэллоуэй (3), Ашик (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (26 + 8 передач), Батюм (16 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 9 подборов), Марв. Уильямс (14), Хибберт (6) – старт; Белинелли (14), Хоуз (10 + 13 подборов), Камински (2), Сешнс (0).
- Дата проведения
- 26 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Барнс (23), Сет Карри (20), Новицки (19), Финни-Смит (8), Уильямс (7 + 7 передач) – старт; Андерсон (11), Харрис (7), Джексон (4), Пауэлл (2), Богут (2).
- Дата проведения
- 26 января, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19 + 13 подборов), Тернер (11), Вонле (8 + 10 подборов) – старт; Крэбб (12), Коннотон (5), Амину (2), Ленард (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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