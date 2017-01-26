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    Australian Open. 1/2 финала. Винус играет с Вандвевей, Серена встретится с Лючич-Барони

    Теги Серена Уильямс Винус Уильямс Australian Open результаты WTA Мирьяна Лючич-Барони Коко Вандевей

    За выход в свой первый за 14 лет финал Открытого чемпионата Австралии Винус Уильямс (13) сыграет с Коко Вандевей, которую обыграла в их единственную встречу в прошлом году в Риме.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    16 – 29 января 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Полуфинал

    Коко Вандевей (США) Винус Уильямс (США)
    6:6
    Дата проведения
    26 января, 05.19
    Онлайн матча

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    Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) Серена Уильямс (США)
    Дата проведения
    26 января, 06.30
    Онлайн матча

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

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