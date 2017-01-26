За выход в свой первый за 14 лет финал Открытого чемпионата Австралии Винус Уильямс (13) сыграет с Коко Вандевей, которую обыграла в их единственную встречу в прошлом году в Риме.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

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