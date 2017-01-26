Australian Open. 1/2 финала. Винус играет с Вандвевей, Серена встретится с Лючич-Барони
За выход в свой первый за 14 лет финал Открытого чемпионата Австралии Винус Уильямс (13) сыграет с Коко Вандевей, которую обыграла в их единственную встречу в прошлом году в Риме.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
- Дата проведения
- 26 января, 05.19
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- Дата проведения
- 26 января, 06.30
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