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    Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Халл» принимает «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль результаты Кубок английской лиги Саутгемптон Халл

    В ответных матчах полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома вновь проиграл «Саутгемптону» (0:1), а «Халл» примет «Манчестер Юнайтед».

    Кубок английской лиги

    1/2 финала

    Вторые матчи

    Халл – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    26 января, 22.45, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 0:2

    Ливерпуль – Саутгемптон 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    25 января, 23.00, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Лонг.
    ЛиверпульКариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум, 87), Джан (Ориги, 78), Фирмино, Милнер, Старридж.
    СаутгемптонФорстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Редмонд (Симс, 81), Дэвис, Родригес (Лонг, 46), Ромеу.

    Первый матч – 0:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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