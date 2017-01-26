Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Халл» принимает «Манчестер Юнайтед»
В ответных матчах полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома вновь проиграл «Саутгемптону» (0:1), а «Халл» примет «Манчестер Юнайтед».
Кубок английской лиги
1/2 финала
Вторые матчи
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Кей Си Стэдиум»
Первый матч – 0:2
- Дата проведения
- 25 января, 23.00, «Энфилд»
- Гол:
- 0:1 – 90 Лонг.
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Ливерпуль –
Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум, 87), Джан (Ориги, 78), Фирмино, Милнер, Старридж.
Первый матч – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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