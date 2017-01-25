Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем» и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продлил контракт с .

24-летний футболист подписал долгосрочное соглашение, которое вступит в силу с 1 июля 2017 года. Клуб не раскрывает условия контракта.

Как сообщает BBC, договор рассчитан на 5 лет и в нем не прописана опция выкупа. Кроме того, Коутиньо стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».

Подробную статистику Филиппе Коутиньо можно посмотреть здесь.