Александр Кержаков выпустит автобиографию

Нападающий Александр Кержаков объявил, что в ближайшее время в продажу поступит его автобиография.

«Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете.

Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас — своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях.

Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно.

Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-го февраля в и 28-го февраля в Москве», — написал Кержаков в социальной сети Instagram.