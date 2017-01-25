Инсайдер TSN Боб Маккензи провел ежегодный опрос среди тренеров , попросив их назвать лучших игроков сезона в четырех номинациях.

В голосовании приняли участие 25 из 30 тренеров лиги. За хоккеистов из своих клубов голосовать было нельзя.

Лучший игрок:

1. Сидни Кросби ( ) – 16 голосов

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 7

3. Александр Овечкин, Ларс Никлас Бэкстрем (оба – ) – 1

Лучший защитник:

1. Брент Бернс ( ) – 19

2. Ши Уэбер («Монреаль») – 3

3. Эрик Карлссон («Оттава»), Виктор Хедман ( ), Райан Сутер («Миннесота») – 1

Лучший вратарь:

1. Сергей Бобровский («Коламбус») – 14

2. Деван Дубник («Миннесота») – 7

3. Кэри Прайс («Монреаль»), Брэйден Холтби ( ) – 2

Лучший новичок:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») – 20

2. Патрик Лайне («Виннипег») – 4

3. Зак Веренски («Коламбус») – 1

Лучший тренер:

1. Джон Торторелла («Коламбус») – 15

2. Брюс Будро («Миннесота») – 6

3. Тодд Маклеллан («Эдмонтон»), Билл Питерс («Каролина»), Джоэл Кенневилл («Чикаго»), Мишель Террьен («Монреаль») – 1.