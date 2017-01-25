НХЛ. Тренеры назвали Кросби лучшим игроком сезона, Бобровского – лучшим вратарем
Инсайдер TSN Боб Маккензи провел ежегодный опрос среди тренеров НХЛ, попросив их назвать лучших игроков сезона в четырех номинациях.
В голосовании приняли участие 25 из 30 тренеров лиги. За хоккеистов из своих клубов голосовать было нельзя.
Лучший игрок:
1. Сидни Кросби («Питтсбург») – 16 голосов
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 7
3. Александр Овечкин, Ларс Никлас Бэкстрем (оба – «Вашингтон») – 1
Лучший защитник:
1. Брент Бернс («Сан-Хосе») – 19
2. Ши Уэбер («Монреаль») – 3
3. Эрик Карлссон («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Райан Сутер («Миннесота») – 1
Лучший вратарь:
1. Сергей Бобровский («Коламбус») – 14
2. Деван Дубник («Миннесота») – 7
3. Кэри Прайс («Монреаль»), Брэйден Холтби («Вашингтон») – 2
Лучший новичок:
1. Остон Мэттьюс («Торонто») – 20
2. Патрик Лайне («Виннипег») – 4
3. Зак Веренски («Коламбус») – 1
Лучший тренер:
1. Джон Торторелла («Коламбус») – 15
2. Брюс Будро («Миннесота») – 6
3. Тодд Маклеллан («Эдмонтон»), Билл Питерс («Каролина»), Джоэл Кенневилл («Чикаго»), Мишель Террьен («Монреаль») – 1.
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