Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Тренеры назвали Кросби лучшим игроком сезона, Бобровского – лучшим вратарем

    Теги рейтинги Питтсбург Оттава Монреаль Торонто Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Коламбус Чикаго Миннесота Эдмонтон Сан-Хосе Сергей Бобровский Мишель Террьен Сидни Кросби Александр Овечкин Джон Торторелла Ши Уэбер Райан Сутер Брент Бернс Джоэл Кенневилл НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Кэри Прайс Брюс Будро Виктор Хедман Тодд Маклеллан Эрик Карлссон Билл Питерс Брэйден Холтби Деван Дубник Боб Маккензи Виннипег Зак Веренски Остон Мэттьюс Патрик Лайне

    Инсайдер TSN Боб Маккензи провел ежегодный опрос среди тренеров НХЛ, попросив их назвать лучших игроков сезона в четырех номинациях.

    В голосовании приняли участие 25 из 30 тренеров лиги. За хоккеистов из своих клубов голосовать было нельзя.

    Лучший игрок:

    1. Сидни Кросби («Питтсбург») – 16 голосов

    2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 7

    3. Александр Овечкин, Ларс Никлас Бэкстрем (оба – «Вашингтон») – 1

    Лучший защитник:

    1. Брент Бернс («Сан-Хосе») – 19

    2. Ши Уэбер («Монреаль») – 3

    3. Эрик Карлссон («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Райан Сутер («Миннесота») – 1

    Лучший вратарь:

    1. Сергей Бобровский («Коламбус») – 14

    2. Деван Дубник («Миннесота») – 7

    3. Кэри Прайс («Монреаль»), Брэйден Холтби («Вашингтон») – 2

    Лучший новичок:

    1. Остон Мэттьюс («Торонто») – 20

    2. Патрик Лайне («Виннипег») – 4

    3. Зак Веренски («Коламбус») – 1

    Лучший тренер:

    1. Джон Торторелла («Коламбус») – 15

    2. Брюс Будро («Миннесота») – 6

    3. Тодд Маклеллан («Эдмонтон»), Билл Питерс («Каролина»), Джоэл Кенневилл («Чикаго»), Мишель Террьен («Монреаль») – 1.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться