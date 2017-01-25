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    НХЛ. «Рейнджерс» примут «Филадельфию», «Торонто» в гостях у «Детройта» и другие матчи

    Теги результаты Рейнджерс Филадельфия Торонто Детройт Ванкувер Колорадо Эдмонтон Анахайм НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ состоится 4 матча.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Торонто
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Рейнджерс – Филадельфия
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Колорадо – Ванкувер
    Дата проведения
    26 января, 05.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Эдмонтон
    Дата проведения
    26 января, 06.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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