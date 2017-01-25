НХЛ. «Рейнджерс» примут «Филадельфию», «Торонто» в гостях у «Детройта» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ состоится 4 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 26 января, 05.30, «Pepsi Center»
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- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Honda Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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