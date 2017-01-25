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    Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» против «Ювентуса»

    Теги Милан Фиорентина Ювентус Кубок Италии результаты Наполи

    В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» одолел «Фиорентину» (1:0), «Ювентус» сыграет с «Миланом». 

    Кубок Италии

    1/4 финала

    Ювентус – Милан
    Дата проведения
    25 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Наполи – Фиорентина 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    24 января, 22.45, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 71 Кальехон.
    НаполиРейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Хюсай, Максимович, Гамшик (Аллан, 82), Диавара, Кальехон, Зелиньски, Инсинье, Паволетти (Мертенс, 64).
    ФиорентинаТэтэрушану, Оливера, Томович, Астори, Весино, Санчес, Кристофоро (Иличич, 75), Бадель (Эль-Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Кьеза, Калинич.
    Предупреждения:
    Санчес (28), Оливера (37), Астори (45), Томович (62), Хюсай (67), Эль-Бабакар (90), Кьеза (90), Инсинье (90).
    Удаления:
    Хюсай (90), Оливера (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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