Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» против «Ювентуса»
В 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» одолел «Фиорентину» (1:0), «Ювентус» сыграет с «Миланом».
Кубок Италии
1/4 финала
- Дата проведения
- 25 января, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Гол:
- 1:0 – 71 Кальехон.
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Наполи –
Рейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Хюсай, Максимович, Гамшик (Аллан, 82), Диавара, Кальехон, Зелиньски, Инсинье, Паволетти (Мертенс, 64).
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Фиорентина –
Тэтэрушану, Оливера, Томович, Астори, Весино, Санчес, Кристофоро (Иличич, 75), Бадель (Эль-Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Кьеза, Калинич.
- Предупреждения:
- Санчес (28), Оливера (37), Астори (45), Томович (62), Хюсай (67), Эль-Бабакар (90), Кьеза (90), Инсинье (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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