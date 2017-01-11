48 команд на ЧМ-2026, Панарина не взяли на Матч звезд НХЛ и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Главная новость дня: ФИФА объявила о расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд. Начиная с 2026 года, ФИФА получит больше денег, а новые сборные – доступ к ЧМ.

2. «Зенит» продолжает трансферную кампанию. Питерцы приобрели Молло у «Крыльев Советов» (зарплата – 1,5 млн евро), подписали защитника «Волгаря» Зуйкова и интересуются Нобоа.

3. Пять россиян вызваны на Матч звезд НХЛ – при этом в число участников не попал один из лидеров «Чикаго» Панарин. Очень странно.

4. 20 национальных антидопинговых агентств потребовали отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Но решать не им.

5. Капризов набрал 4 очка в первом матче за «Салават Юлаев» после возвращения с МЧМ. Другие результаты игрового дня КХЛ – здесь.

6. «Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Халл» (2:0). Первый шаг на пути к финалу Кубка лиги.

7. Голевая передача все того же Панарина в овертайме помогла «Чикаго» дожать «Детройт» (4:3 ОТ). Все результаты дня в НХЛ.

8. В НБА очередной трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Шарлотт» (121:114). Все результаты дня в НБА.

9. Иньеста позвонил игрокам «Реала» и извинился за отсутствие футболистов «Барселоны» на церемонии ФИФА. К – Капитан.

10. Луис Адриано отправился на медосмотр в «Спартак». Давно пора.

11. Касаткина во втором круге турнира в Сиднее обыграла первую ракетку мира Анжелик Кербер. Первая громкая победа 19-летней россиянки.

Цитата дня. «В свое время французы до Москвы дошли, но русский народ поставил их на место, и так будет всегда». Александр Тихонов поддержал Александра Логинова и ответил «молодому французу Бегю».