Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иньеста позвонил игрокам «Реала» и извинился за отсутствие футболистов «Барселоны» на церемонии ФИФА

    Теги Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста примера Испания ФИФА

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста лично принес извинения футболистам «Реала» в связи с тем, что он и его партнеры по команде проигнорировали вчерашнюю церемонию вручения приза лучшему футболисту года по версии ФИФА.

    32-летний хавбек в телефонной беседе с игроками мадридского клуба объяснил, что решение не зависело от футболистов, у которых были иные мнения, чем у руководства.

    Представители «Реала» в различных интервью выразили недовольство или пошутили относительно неявки игроков «Барселоны» в Цюрих. Остались недовольны подобным решением и в ФИФА.

    Напомним, делегацию каталонцев на гала-вечере возглавлял президент Жозеп Бартомеу. Церемонию пропустили Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста и Жерар Пике.

    Клуб объяснил, что это решение принято в связи с матчем Кубка Испании против «Атлетика» (11 января).

    Роналду пришел на церемонию ФИФА с девушкой. Кто она?

    Роналду – лучший футболист 2016 года. Еще разок

    Опрос

    «Барселону» засуживают?

    5182 голосa 1
    • Да, это очевидно
      40%
    • Нет, побойтесь бога
      60%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться