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    Луис Адриано отправился на медосмотр в «Спартак»

    Теги Спартак Милан Луис Адриано Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы фото

    Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в «Спартак».

    29-летний бразилец разместил в своем инстаграме фотографию из салона самолета.

    Луис Адриано вылетел в расположение «Спартака», где завтра утром пройдет медицинский осмотр.

    «Спартак» заплатит за Луиса Адриано около 1 миллион евро, «Милан» сэкономит на зарплате игрока 30 миллионов

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    Boa tarde a todos 🔝

    Фото опубликовано Luiz Adriano (@luizadrianinho)

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