Луис Адриано отправился на медосмотр в «Спартак»
Нападающий «Милана» Луис Адриано близок к переходу в «Спартак».
29-летний бразилец разместил в своем инстаграме фотографию из салона самолета.
Луис Адриано вылетел в расположение «Спартака», где завтра утром пройдет медицинский осмотр.
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