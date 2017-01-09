Устюгов выиграл «Тур де Ски», очередной судейский скандал с участием «Барселоны» и другие новости утра

1. Сергей Устюгов выиграл многодневку «Тур де Ски». Впервые победитель держал лидерство от первого этапа до последнего. У женщин Венг все-таки обогнала Нильссон.

2. Фуркад был лишь третьим в масс-старте: на финише его обогнал не только Шемп, но и Лессер. Среди биатлонисток победила Коукалова, Акимова – 13-я.

3. «Ливерпуль» так и не забил «Плимуту» (0:0), а «Челси» и «Тоттенхэм» идут дальше в Кубке Англии.

4. В Испании «Барселона» свела вничью матч с «Вильярреалом» (1:1). В пользу «Реала». Пике снова недоволен судейством.

5. Доннарумма провел 50-й матч за «Милан». И это в 17 лет! «Ювентус» спокойно разобрался с «Болоньей» (3:0).

6. Панарин и Наместников забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.

7. В НБА «Бруклин» уступил «Филадельфии», «Торонто» проиграл «Хьюстону». Остальные результаты – здесь.

8. Логинов вновь победил на Кубке IBU. У женщин в пасьюте первой была Виролайнен.

9. В КХЛ «Спартак» проиграл «Автомобилисту». Так в плей-офф не попасть.

10. Глава Антидопингового агентства Великобритании заявил, что Россия должна быть отстранена от Игр-2018.

11. С четырех российских скелетонистов сняты временные отстранения.

12. В плей-офф НФЛ «Питтсбург» переиграл «Майами».

Цитата. «Браво, Устюгов! Наконец-то «Тур де Ски» выиграл кто-то здоровый». Юстина Ковальчик – о победителе.