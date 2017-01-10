Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с поддержкой Александра Логинова.

«Хочу поддержать Сашу Логинова в непростой ситуации, когда соперники пытаются оказывать на него давление. Саша, не обращай внимание ни на что, тем более на высказывания какого-то француза, ничего в жизни не выигравшего.



Лучший ответ всем им – это результат. В следующий раз привези ему еще на полминуты больше, а в конце концов тебе по силам бросить вызов и самому главному французу. В свое время они даже до Москвы дошли, но все равно русский народ поставил их на место, и так будет всегда.



А молодому французу Бегю хотел бы напомнить, что многократный «горный король» «Тур де Франс» Ришар Виранк был спорстменом поизвестнее, но такой ерунды не говорил, поскольку сам оттрубил дисквалификацию в 1998 году и все прекрасно понимал. Человек не может бесконечно долго нести наказание даже за серьезный проступок», – написал Тихонов.