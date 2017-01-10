Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
«Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Йоаном Молло.
27-летний француз заключил соглашение с сине-бело-голубыми на 3,5 года.
Молло является воспитанником академии «Марселя». Он выступал в «Монако», «Кане», «Гранаде», «Нанси» и «Сент-Этьене», из которого перешел в «Крылья Советов» в августе 2015 года.
Молло принял участие в 38 матчах за «Крылья», забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.
Фото: официальный сайт «Зенита».
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