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    Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия трансферы фото Йоан Молло

    «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Йоаном Молло.

    27-летний француз заключил соглашение с сине-бело-голубыми на 3,5 года.

    Молло является воспитанником академии «Марселя». Он выступал в «Монако», «Кане», «Гранаде», «Нанси» и «Сент-Этьене», из которого перешел в «Крылья Советов» в августе 2015 года.

    Молло принял участие в 38 матчах за «Крылья», забил 5 голов и отдал 9 голевых передач.

    Фото: официальный сайт «Зенита».

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