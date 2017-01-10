Защитник «Волгаря» Сергей Зуйков подписал контракт с «Зенитом»
Защитник астраханского «Волгаря» Сергей Зуйков перешел в «Зенит». Контракт с 23-летним игроком рассчитан на 3,5 года.
Зуйков является воспитанником «Локомотива». В составе «Волгаря» он выступал с января 2013 года. В нынешнем сезоне Зуйков провел в составе астраханского клуба 19 игр в ФНЛ, в которых забил пять голов.
Защитник вызывался в молодежную сборную России, за национальную команду он провел 6 матчей.
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