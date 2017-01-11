НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» примут «Портленд», «Юта» – «Кливленд» и другие матчи
Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся на своей площадке с «Портлендом», «Юта» примет действующего чемпиона «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 11 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 11 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 11 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 11 января, 06.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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