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    НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» примут «Портленд», «Юта» – «Кливленд» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Детройт Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Майами Милуоки Бруклин Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта

    Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся на своей площадке с «Портлендом», «Юта» примет действующего чемпиона «Кливленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Чикаго
    Дата проведения
    11 января, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Торонто – Бостон
    Дата проведения
    11 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

     

    Бруклин – Атланта
    Дата проведения
    11 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Хьюстон – Шарлотт
    Дата проведения
    11 января, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Сан-Антонио – Милуоки
    Дата проведения
    11 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Юта – Кливленд
    Дата проведения
    11 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Лейкерс – Портленд
    Дата проведения
    11 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Голден Стэйт – Майами
    Дата проведения
    11 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Сакраменто – Детройт
    Дата проведения
    11 января, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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