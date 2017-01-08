Устюгов – 2-й в масс-старте, цена Смолова, рекорд «Реала» и другие новости

1. Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на 15 км в рамках 6-го тура «Тур де Ски».

2. Трансфер Федора Смолова обойдется «Боруссии» Д в 10 млн евро, пишет Bild.

3. Александр Логинов одержал первую международную победу после дисквалификации, выиграв спринт на Кубке IBU.

4. Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер выиграли гонки преследования на Кубке мира по биатлону.

5. Ричард Макларен заявил, что за ним велась слежка во время расследования по допингу в России.

6. «Реал» разгромил «Гранаду» и повторил рекорд «Барселоны», проведя 39 матчей подряд без поражений.

7. Новак Джокович прервал 28-матчевую победную серию Энди Маррея, обыграв его в финале турнира в Дохе.

8. Руни догнал Бобби Чарльтона по числу голов за «МЮ», а Жиру забил в 4-м матче подряд.

9. Разведка США связала хакерские атаки на демократическую партию страны с допинговым скандалом с российскими олимпийцами.

10. СКА прервал серию поражений, обыграв рижское «Динамо», и вышел вместе с ЦСКА в плей-офф КХЛ.

11. «Милан» подтвердил, что у Луиса Адриано скоро медосмотр в «Спартаке».

12. Вдова Сергея Шустикова рассказала, как прошли последние часы жизни ее мужа.

13. В НБА «Чикаго» и «Торонто» довели дело до овертайма (123:118 ОТ), в дуэли лидеров Батлер немного превзошел ДеРозана. Все результаты дня.

14. Никита Щербак забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче за «Монреаль» против «Торонто» (5:3), отличился и Александр Радулов. 20-я шайба Владимира Тарасенко в сезоне помогла «Сент-Луису» обыграть «Даллас». Все результаты дня в НХЛ.

15. В НФЛ стартовал плей-офф – в раунде «уайлд-кард» «Сиэтл» не оставил шансов «Детройту» (26:6), а «Хьюстон» обыграл «Окленд» (27:14).

Цитата. «Зенит» лучше «Спартака». Лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс». Данни – о том, кто сильнейший в РФПЛ.