Устюгов – 2-й в масс-старте, цена Смолова, рекорд «Реала» и другие новости
1. Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на 15 км в рамках 6-го тура «Тур де Ски».
2. Трансфер Федора Смолова обойдется «Боруссии» Д в 10 млн евро, пишет Bild.
3. Александр Логинов одержал первую международную победу после дисквалификации, выиграв спринт на Кубке IBU.
4. Мартен Фуркад и Мари Дорен Абер выиграли гонки преследования на Кубке мира по биатлону.
5. Ричард Макларен заявил, что за ним велась слежка во время расследования по допингу в России.
6. «Реал» разгромил «Гранаду» и повторил рекорд «Барселоны», проведя 39 матчей подряд без поражений.
7. Новак Джокович прервал 28-матчевую победную серию Энди Маррея, обыграв его в финале турнира в Дохе.
8. Руни догнал Бобби Чарльтона по числу голов за «МЮ», а Жиру забил в 4-м матче подряд.
9. Разведка США связала хакерские атаки на демократическую партию страны с допинговым скандалом с российскими олимпийцами.
10. СКА прервал серию поражений, обыграв рижское «Динамо», и вышел вместе с ЦСКА в плей-офф КХЛ.
11. «Милан» подтвердил, что у Луиса Адриано скоро медосмотр в «Спартаке».
12. Вдова Сергея Шустикова рассказала, как прошли последние часы жизни ее мужа.
13. В НБА «Чикаго» и «Торонто» довели дело до овертайма (123:118 ОТ), в дуэли лидеров Батлер немного превзошел ДеРозана. Все результаты дня.
14. Никита Щербак забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче за «Монреаль» против «Торонто» (5:3), отличился и Александр Радулов. 20-я шайба Владимира Тарасенко в сезоне помогла «Сент-Луису» обыграть «Даллас». Все результаты дня в НХЛ.
15. В НФЛ стартовал плей-офф – в раунде «уайлд-кард» «Сиэтл» не оставил шансов «Детройту» (26:6), а «Хьюстон» обыграл «Окленд» (27:14).
Цитата. «Зенит» лучше «Спартака». Лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс». Данни – о том, кто сильнейший в РФПЛ.
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