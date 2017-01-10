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    «Зенит» интересуется Нобоа

    Теги Зенит Ростов Кристиан Нобоа Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может перейти в «Зенит».

    Срок контракта эквадорца с дончанами заканчивается через полгода и футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.

    Сообщается, что 31-летний хавбек контактировал с руководством «Зенита» – вариант, при котором он может переехать в Петербург, реален.

    При этом не исключено, что Нобоа перейдет в «Зенит» летом, покинув «Ростов» в качестве свободного агента.

     

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