«Зенит» интересуется Нобоа

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может перейти в «Зенит».

Срок контракта эквадорца с дончанами заканчивается через полгода и футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.

Сообщается, что 31-летний хавбек контактировал с руководством «Зенита» – вариант, при котором он может переехать в Петербург, реален.

При этом не исключено, что Нобоа перейдет в «Зенит» летом, покинув «Ростов» в качестве свободного агента.