Дмитрий Шляхтин: «Молло у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зенит» будет платить ему 1,5 миллиона»
Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло в «Зенит».
«Я не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов», он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером.
Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.
Во-первых, Молло сам хотел перейти в другой клуб. Во-вторых, он у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зенит» будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше.
У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», – сказал Шляхтин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Молло около 3 миллионов евро, а игрок будет получать примерно 2 миллиона в год.
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