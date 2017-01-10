Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Шляхтин: «Молло у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зенит» будет платить ему 1,5 миллиона»

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия Йоан Молло Дмитрий Шляхтин

    Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло в «Зенит».

    «Я не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов», он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером.

    Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.

    Во-первых, Молло сам хотел перейти в другой клуб. Во-вторых, он у нас получал 600 тысяч евро в год, а «Зенит» будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше.

    У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму», – сказал Шляхтин.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Молло около 3 миллионов евро, а игрок будет получать примерно 2 миллиона в год.

    Знание русского языка, эффективный дриблинг и игра за сборную Франции: что нужно знать о Йоане Молло

    Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусы

    Опрос

    Чей состав лучше: «Спартака» или «Зенита»?

    32495 голосов 208
    • У "Спартака"
      39%
    • У "Зенита"
      61%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться