Роналду – лучший игрок года, победа СКА по буллитам и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА и потроллил футболистов «Барсы» (Месси, Суарес, Иньеста и Пике не поехали на церемонию). Лучшим тренером стал Клаудио Раньери.

2. В сборную года по версии ФИФА попали 5 игроков «Реала» и 4 футболиста «Барселоны».

3. СКА выиграл у ЦСКА по буллитам после отмененного гола в овертайме и другие результаты игрового дня КХЛ.

4. «Зенит» заплатит за Молло около 3 млн евро, игрок будет получать примерно 2 млн в год. Игрок уже проходит медосмотр.

5. НФЛ. «Хьюстон», «Сиэтл», «Питтсбург» и «Грин-Бэй» вышли в следующий раунд плей-офф.

6. Овечкин набрал 999-е очко в НХЛ, Кузнецов забил шикарный гол. Другие результаты – здесь.

7. Алексей Мишин рассказал о подготовке своей группы фигуристов и сообщил, что ждет от Туктамышевой тройного акселя.

8. В НБА «Чикаго» проиграл «Оклахоме». Остальные результаты – здесь.

9. Магдалена Нойнер и Михаэль Шумахер включены в Зал славы немецкого спорта.

10. Чемпион Европы в эстафете 4х400 Максим Дылдин дисквалифицирован на четыре года. Слово на букву «д».

11. Витиньо вернулся в ЦСКА. С января 2015 года 23-летний футболист выступал за «Интернасьонал».

Цитата дня 1. «Проиграть сильнейшему – да. Проиграть мошеннику Логинову – нет!» Французский биатлонист Аристид Бегю – против допинга.

Цитата дня 2. «Почему бы нескольким игрокам топового уровня не объявить каминг-аут одновременно?» Глава футбольной ассоциации Англии выступил с обращениям к футболистам-геям.